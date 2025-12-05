Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier

Le mont Kami vous attend

Encore un jeu français à surveiller en ce début d’année après l’annonce de la date de MIO: Memories in Orbit, puisque Cairn n’aura pas un si grand retard que cela. The Game Bakers voulait simplement se donner quelques mois en plus, et finalement, le jeu arrivera au tout début de l’année 2026. Avec la nouvelle bande-annonce du titre qui a été dévoilée lors du PC Gaming Show, on apprend que Cairn sortira finalement le 29 janvier 2026.

Si vous prenez le train en marchez, sachez que Cairn est un jeu d’escalade réaliste qui vous demandera de partir à l’ascension de la montagne Kami, que personne n’a réussi à gravir jusqu’ici. Vous contrôlerez Aava, qui a de la bouteille niveau escalade, mais qui s’attaque ici à un immense défi en solitaire. Elle croisera tout de même quelques personnes durant son chemin, comme Marco, décrit comme un jeune homme un peu plus insouciant et moins perfectionniste qu’Aava.

Cairn est pour l’instant uniquement prévu sur PC et PlayStation 5. Le jeu sera affiché à 29,99 €. La démo du titre est toujours disponible si vous souhaitez vous faire un premier avis.