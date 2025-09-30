Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers (Furi, Haven) prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026

La démo sera bientôt mise à jour pour compenser le retard

Il faut toujours bien prendre le temps de se préparer et ne pas se hâter lorsque l’on s’attaque à un challenge, aussi bien pour une montagne à gravir que pour un lancement de jeu vidéo. The Game Bakers l’a bien compris, et c’est pourquoi il a pris la décision de repousser la sortie de Cairn au premier trimestre 2026, au lieu du 5 novembre de cette année. Emeric Thoa, directeur créatif, explique :

« Nous avons mené de nombreux tests, et les retours des joueurs nous confirment que Cairn est un jeu vraiment exceptionnel. Nous voyons également toutes les améliorations possibles pour rendre l’expérience inoubliable. Après cinq ans de travail, il est inutile de se précipiter ; nous voulons être fiers du jeu que nous lançons. »

Pour nous faire patienter, le studio compte mettre à jour la démo qui est déjà proposée. Dès le 13 octobre, une update sera proposée et vous laissera voir les « fantômes » d’autres joueurs et joueuses durant votre grimpette. Cela vous inspirera peut-être à prendre certains chemins, tout en vous faisant rire si vous voyez ces fantômes tomber.

Cairn est toujours prévu sur PC et PS5.