Bungie change de PDG, Pete Parsons s’en va et laisse sa place à Justin Truman

Bungie ouvre un nouveau chapitre

C’est un coup de tonnerre pour Bungie, même s’il a certainement été anticipé depuis pas mal de mois. Suite aux difficultés rencontrées par le studio, un changement de direction était à prévoir. Pete Parsons annonce lui-même son départ sur le site officiel du studio après avoir passé une décennie à la tête de ce dernier. Il laisse ainsi sa place à Justin Truman, qui occupait jusqu’ici les rôles de general manager sur Destiny 2 et chief development officer :

« Aujourd’hui est le moment idéal pour un nouveau départ. L’avenir de Bungie sera entre les mains d’une nouvelle génération de dirigeants, et je suis ravi d’annoncer que Justin Truman prendra ses fonctions de directeur de studio. »

Le nouveau PDG a, lui aussi, eu quelques mots en voulant rassurer la communauté sur l’engagement du studio envers Destiny 2, mais aussi le prochain Marathon :

« Je m’engage à soutenir et à collaborer avec chaque membre de l’équipe, alors que nous continuons à nous investir corps et âme dans ces mondes. Des mondes que nous aimons et qui, nous l’espérons, méritent votre temps et votre passion. Car, au final, ces mondes n’existent et ne prospèrent qu’avec vous. Nous y travaillons d’arrache-pied en ce moment, avec Marathon et Destiny. Nous sommes actuellement concentrés sur le développement, mais nous aurons plus de choses à vous montrer dans ces deux mondes plus tard cette année. »

Pour rappel, Marathon a été repoussé à l’année prochaine et Sony semblait indiquer qu’une nouvelle date de sortie pourrait être fixée selon l’avancement du projet durant cet automne. On devrait donc en savoir un peu plus d’ici la fin de l’année sur ce projet qui marquera définitivement une nouvelle ère pour le studio.