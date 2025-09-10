Destiny 2 : Bungie s’inspire sans détour de Star Wars avec sa nouvelle extension, Rebelles

Pendant que l’équipe derrière Marathon tente d’effectuer les changements nécessaires pour que le jeu puisse voir le jour, l’équipe qui se focalise sur Destiny 2 chez Bungie essaye de maintenir à flot un navire qui dérive de plus en plus. Pour tenter de redresser la barre, le studio a eu l’idée de s’offrir un crossover d’envergure avec une autre saga de science-fiction, et peut-être la plus célèbre, Star Wars. Celle-ci sera au cœur de l’extension Rebelles, qui sortira à la toute fin de cette année dans Destiny 2.

