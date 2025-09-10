Destiny 2 : Bungie s’inspire sans détour de Star Wars avec sa nouvelle extension, Rebelles

Deux galaxies entrent en collision

Déjà annoncé il y a un moment, ce crossover est aujourd’hui présenté plus en détails avec un premier aperçu et surtout une date de sortie. L’extension Rebelles de Destiny 2 est maintenant prévue pour le 2 décembre 2025, et elle permettra de mêler les univers de cette licence à ceux d’un univers très, très lointain, celui de Star Wars.

Dans cette extension, nos Gardiens s’associeront à des guerriers qui veulent venir à bout de la faction de l’Imperium de Barant, qui serait reliée aux Neufs. Pour faire face à cette menace, un nouveau type d’arme sera disponible avec le blaster, qui promettent un système de gestion unique et qui sont évidemment liées à l’imagerie de Star Wars. Un nouveau mode de jeu intitulé « Frontière hors-la-loi » sera également mis en place et demandera de remplir des contrats dangereux dispersés sur trois planètes et six cartes qui vont s’inspirer des décors cultes de la saga de George Lucas. On voit comment tout cela fonctionne dans une longue vidéo postée par Bungie.

Cette annonce intervient pour le lancement de la mise à jour Fer et Cendres, désormais disponibles, qui permet d’obtenir de nouvelles récompenses en allant enquêter sur les expériences de Maya Sundaresh. Le 27 septembre prochain, un nouveau raid épique, « Le Désert perpétuel » sera lancé, tandis qu’une nouvelle mission exotique est prévue pour le 7 octobre, juste avant la Fête des âmes perdues le 21 octobre. Bref, de quoi s’occuper un peu avant la sortie de l’extension.