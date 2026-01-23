Bubsy 4D viendra s’agiter le 22 mai sur PC et consoles, avec une édition physique réservée aux Switch
Héros moqué en raison de certaines de ses aventures pas vraiment réjouissantes, le lynx souhaite qu’on lui donne une autre chance grâce à Bubsy 4D, un nouveau platformer 3D édité par Atari. Et avec Fabraz à la manœuvre, les espoirs de laisser les railleries au passé prennent davantage de place, en voulant miser sur un gameplay particulièrement réjouissant. Annoncé en août dernier, cet épisode inédit a eu besoin ensuite que de quelques mois pour se trouver une date de sortie printanière.
Une Pawsome Edition précommandable sur Amazon
Comme le dirait son propre héros, il s’agit en effet d’un comeback que personne n’a vu venir. Bubsy 4D sonne comme une fausse bonne idée, et pourtant, l’équipe de développement Fabraz, derrière Demon Turf et Demon Tides, a su montrer son amour du platforming et sa passion pour livrer un gameplay simple en apparence mais aux possibilités d’optimisation et de speedrun assez bluffants. Un savoir-faire qu’on pourra décréter comme compatible avec le lynx roux, ou non, dès ce printemps.
Ce qui est sûr, c’est que Bubsy n’a pas perdu son auto-dérision et que de la bonne volonté émane de ce projet si particulier. Et afin d’assoir la potentielle hype qu’il pourrait suggérer à celles et ceux voulant bien lui accorder leurs faveurs, une édition physique a été annoncée par Atari.
Hélas, cette « Pawsome Edition » collector ne sera destinée qu’aux consoles Nintendo. Au prix de 49,99$ pour la Switch 2 et à 39,99$ pour la Switch 1, elle contiendra un double poster, une boîte cartonnée, un petit livret ainsi qu’un artbook à couverture souple. Les précommandes se passent sur Amazon.
Bubsy 4D arrivera le 22 mai sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.
Date de sortie : 22/05/2026