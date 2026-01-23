Bubsy 4D viendra s’agiter le 22 mai sur PC et consoles, avec une édition physique réservée aux Switch

Une Pawsome Edition précommandable sur Amazon

Comme le dirait son propre héros, il s’agit en effet d’un comeback que personne n’a vu venir. Bubsy 4D sonne comme une fausse bonne idée, et pourtant, l’équipe de développement Fabraz, derrière Demon Turf et Demon Tides, a su montrer son amour du platforming et sa passion pour livrer un gameplay simple en apparence mais aux possibilités d’optimisation et de speedrun assez bluffants. Un savoir-faire qu’on pourra décréter comme compatible avec le lynx roux, ou non, dès ce printemps.

Ce qui est sûr, c’est que Bubsy n’a pas perdu son auto-dérision et que de la bonne volonté émane de ce projet si particulier. Et afin d’assoir la potentielle hype qu’il pourrait suggérer à celles et ceux voulant bien lui accorder leurs faveurs, une édition physique a été annoncée par Atari.

Hélas, cette « Pawsome Edition » collector ne sera destinée qu’aux consoles Nintendo. Au prix de 49,99$ pour la Switch 2 et à 39,99$ pour la Switch 1, elle contiendra un double poster, une boîte cartonnée, un petit livret ainsi qu’un artbook à couverture souple. Les précommandes se passent sur Amazon.

Bubsy 4D arrivera le 22 mai sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch.