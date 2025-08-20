Bubsy 4D : En plus d’une compilation imminente, le lynx s’offrira bientôt un tout nouvel épisode sur PC et consoles

Et pourquoi pas ?

La place de Bubsy dans l’inconscient collectif, c’est Ethan Stearns, le vice-président d’Atari, qui la résume le mieux : depuis sa naissance en 1993, et que ce soit en bien, mais aussi (beaucoup) en mal, le lynx a laissé une empreinte durable auprès du public. Alors histoire de mettre tout le monde d’accord, Bubsy 4D va voir le jour.

La nouvelle pourrait ne pas réjouir grand monde, surtout après l’immonde Bubsy 3D sorti en 1996. Mais parmi les signes encourageants de ce prochain opus, il y a justement cette conscience d’un héritage pas toujours fameux, pour mieux le tourner en dérision. Un sens de l’humour allant jusqu’au titre, évidemment.

L’autre information qui nous donne espoir, c’est la présence de Fabraz au développement. Après Slime-san et le sympathique platformer 3D Demon Turf, lequel connaitra bientôt sa suite Demon Tides, l’équipe menée par Fabian Rastorfer semble disposer de ce qu’il faut pour s’occuper de cette suite.

Et la démarche consiste naturellement à s’inspirer de ce qui peut marcher chez Bubsy, tout en lui insufflant la patate et le dynamisme d’un gameplay enthousiasmant. Il faut bien reconnaître que le trailer d’annonce fait envie avec une démonstration des mouvements de notre héros.

Bonds, glissades, saut muraux, vol plané et surtout cette mécanique de roulé-boulé permettant de rebondir et d’aller vite, le lynx paraît tellement en forme que l’on sent déjà le potentiel de speedrun de cette suite. Des leaderboards sont d’ailleurs déjà prévus.

Il lui faudra bien tous ces mouvements pour se débarrasser des Woolies, ses fameux adversaires qui ont cette fois kidnappé tous les moutons sur Terre afin de les transformer en BaaBots. C’est même la Toison d’Or qui se retrouve menacée. Bubsy va donc devoir traverser l’espace pour remettre la main dessus.

Bubsy 4D arrivera à une date inconnue, mais « bientôt », sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch. Oui, tout le monde aura droit au bonheur (?).