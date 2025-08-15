Bubsy sera de retour dans sa propre compilation dès le 9 septembre

Avec deux éditions collectors pour toujours plus de Bubsy

S’il vous tarde de retrouver Bubsy, rassurez-vous. Bubsy in: The Purrfect Collection arrive dans quelques jours seulement, d’abord via sa version numérique qui est désormais prévue pour le 9 septembre prochain sur PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Une nouvelle vidéo nous montre à quoi ressembleront les jeux de cette compilation, qui auront tous droit à des améliorations dont une résolution plus élevée et plein de bonus autour de la licence.

Pour rappel, cette compilation comprendra les épisodes suivants :

Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind (Mega Drive, Super Nintendo, Super Famicom)

Bubsy II (Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo)

Bubsy in Fractured Furry Tales (Jaguar)

Bubsy 3D (PlayStation)

Une version physique est aussi prévue chez Limited Run Games et les précommandes viennent d’ouvrir sur la boutique en ligne d’Atari. En plus de l’édition classique affichée à une trentaine d’euros, une version Deluxe sera vendue pour le double du prix, comprenant :

La bande-son sur CD

Un double poster

Un porte-clé

Une édition collector bien plus massive affichée à 130 € sera aussi disponible, avec :