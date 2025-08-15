Bubsy sera de retour dans sa propre compilation dès le 9 septembre

On ne sait pas si on peut vraiment parler d’icône lorsque l’on évoque le cas Bubsy, mais il est certain que le lynx est resté dans les mémoires de beaucoup d’entre nous. Atari a décidé de déterrer cette licence pour surfer sur l’élan nostalgique qui touche tous les secteurs du divertissement, avec une compilation qui regroupe la plupart des jeux Bubsy, même ceux pour lesquels il n’existe qu’une curiosité morbide (Bubsy 3D, on pense à toi). L’éditeur précise enfin quand il sera possible de retrouver le félin.

