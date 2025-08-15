Bubsy sera de retour dans sa propre compilation dès le 9 septembre
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
On ne sait pas si on peut vraiment parler d’icône lorsque l’on évoque le cas Bubsy, mais il est certain que le lynx est resté dans les mémoires de beaucoup d’entre nous. Atari a décidé de déterrer cette licence pour surfer sur l’élan nostalgique qui touche tous les secteurs du divertissement, avec une compilation qui regroupe la plupart des jeux Bubsy, même ceux pour lesquels il n’existe qu’une curiosité morbide (Bubsy 3D, on pense à toi). L’éditeur précise enfin quand il sera possible de retrouver le félin.
Avec deux éditions collectors pour toujours plus de Bubsy
S’il vous tarde de retrouver Bubsy, rassurez-vous. Bubsy in: The Purrfect Collection arrive dans quelques jours seulement, d’abord via sa version numérique qui est désormais prévue pour le 9 septembre prochain sur PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Une nouvelle vidéo nous montre à quoi ressembleront les jeux de cette compilation, qui auront tous droit à des améliorations dont une résolution plus élevée et plein de bonus autour de la licence.
Pour rappel, cette compilation comprendra les épisodes suivants :
- Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind (Mega Drive, Super Nintendo, Super Famicom)
- Bubsy II (Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo)
- Bubsy in Fractured Furry Tales (Jaguar)
- Bubsy 3D (PlayStation)
Une version physique est aussi prévue chez Limited Run Games et les précommandes viennent d’ouvrir sur la boutique en ligne d’Atari. En plus de l’édition classique affichée à une trentaine d’euros, une version Deluxe sera vendue pour le double du prix, comprenant :
- La bande-son sur CD
- Un double poster
- Un porte-clé
Une édition collector bien plus massive affichée à 130 € sera aussi disponible, avec :
- Tous les éléments de l’édition Deluxe
- Un certificat d’authenticité
- Un artbook relié
- Un porte-clé Gold X
- Un pin’s
- Une figurine Bubsy 3D en low-poly
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C