Broken Ranks dévoile Trials of the Lodge, un nouveau mode roguelite attendu pour le 16 décembre

Un mode roguelite qui transforme profondément l’expérience

Avec Trials of the Lodge, Broken Ranks s’aventure pour la première fois sur le terrain du roguelite, dans ce que les développeurs décrivent comme « un jeu dans le jeu ». Le mode proposera des parcours générés de manière procédurale, au cours desquels on affrontera des compositions d’ennemis inédites tout en gérant des conditions de combat modifiées d’une tentative à l’autre.

Le studio explique vouloir proposer un contenu à forte rejouabilité, où « chaque décision compte », notamment celles prises entre les affrontements. Les différentes zones du mode s’adapteront à votre niveau, avec un accès ouvert dès le niveau 35, que ce soit en solo ou en groupe.

Whitemoon Games annonce également un système de progression permanente, alimenté par des récompenses gagnées en fin de run. Celui-ci permettra d’améliorer son personnage pour les tentatives suivantes, mais aussi d’obtenir des bonus utilisables en dehors du mode. Afin de pousser les joueurs à revenir régulièrement, Trials of the Lodge bénéficiera de réinitialisations hebdomadaires comme d’autres titres du genre.

Selon les développeurs, ce mode constitue l’un des projets les plus ambitieux de ces derniers mois et marque une étape importante dans l’évolution de Broken Ranks vers de nouvelles formes d’activités compétitives ou PVE. Ils le définissent comme « un espace de défis ambitieux » et « une zone de tests tactiques sous conditions changeantes ». Le studio promet de fournir davantage d’informations dans les jours précédant le lancement.

Broken Ranks Trials of the Lodge sortira le 16 décembre prochain.