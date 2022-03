Broken Ranks

Broken Ranks est un MMORPG en free to play développé et édité par le studio Whitemoon Games. Il s'agit d'un remake de leur précédent jeu du même genre, Pride of Taern. Vous évoluez dans un univers sombre et mature en tant que réfugier du royaume de Taern, votre but est de reprendre vos terres envahies par les Ultoriens. La particularité du titre est qu'il propose des combats au tour avec une expérience assez proche des RPG d'antan. 7 classes sont disponibles pour le moment.