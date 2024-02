Mortal Kombat 1 : Peacemaker s’offre un trailer de gameplay et des dates de sorties

Mortal Kombat 1 : Peacemaker s’offre un trailer de gameplay et des dates de sorties

2XKO : le jeu de combat Project L se trouve un nom et prévoit une sortie en 2025

2XKO : le jeu de combat Project L se trouve un nom et prévoit une sortie en 2025

Prison Architect 2 : La sortie du jeu de gestion et de stratégie est décalée au 7 mai sur PC et consoles

Prison Architect 2 : La sortie du jeu de gestion et de stratégie est décalée au 7 mai sur PC et consoles