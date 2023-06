Broken Ranks : Le MMORPG dévoile la 2eme partie de la refonte des équipements et des boss plus coriaces

Plus de flexibilité et de challenges

Whitemoon Games annonce préparer d’autres grands changements dans Broken Ranks, mais le studio a annoncé d’abord poursuivre la refonte des équipements vers la fin du mois de juin. De plus, les joueurs pourront choisir parmi plusieurs niveaux de difficulté pour les combats de boss, une fonctionnalité très attendue par la communauté.

Dans un communiqué, le fondateur du studio, Krzysztof Danilewicz déclare :

« La première partie de la refonte des équipements, mise en œuvre en avril, a été accueillie plus chaleureusement que prévu. Les joueurs affrontaient les boss comme jamais auparavant pour obtenir les dérives renforçant leur puissance, correspondant à la vision de leurs personnages. Les voir discuter, mélanger et assortir les équipements, et essayer de nouvelles constructions était génial. C’était notre objectif et maintenant vient l’étape deux. »

Le studio a révélé qu’avec la prochaine étape de la refonte, tous les équipements légendaires, épiques et les ensembles recevront un niveau de qualité exprimé par les ornements. Chaque pièce d’équipement peut en avoir jusqu’à neuf, répartis en trois étapes de trois ornements chacune. Les équipements avec un plus grand nombre d’ornements peuvent être obtenus via le loot ou le craft. Ce nouveau système laisse ainsi aux joueurs la liberté de personnaliser leurs équipements en attribuant des résistances, des boosts ou encore des effets spéciaux.

En ce qui concerne les niveaux de difficulté supplémentaires pour certaines instances de boss, Danilewicz précise :

« Nous y avons réfléchi pendant longtemps, mais d’abord nous devions finaliser les éléments les plus importants de la refonte des équipements pour que tout s’assemble correctement. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter du contenu, mais aussi de fournir de nouveaux défis pour les vétérans et de créer de nouvelles possibilités pour ceux qui préfèrent jouer en petits groupes. Pour donner quelque chose en plus à ces derniers, les instances faciles offriront également un bonus d’expérience pour les familiers qui aident les joueurs en combat »

Pour plus de détails, nous vous renvoyons vers le site officiel du jeu. Sinon, vous pouvez aussi consulter notre récente interview avec Krzysztof Danilewicz et même dénicher une petite exclusivité.