Broken Ranks : Notre interview avec Krzysztof Danilewicz, co-fondateur du studio Whitemoon

Lors de l’AG French Direct, Broken Ranks a été un partenaire de choix. Nous avions déjà parlé du jeu sur le site à maintes reprises et il faut avouer que ce MMORPG ne ressemble à aucun autre. Avec son ambiance très sombre et son système de combat au tour par tour, le studio polonais Whitemoon a su créer quelque chose d’assez unique dans le domaine. Afin d’en savoir plus sur le jeu et ses créateurs, nous avons posé quelques questions à l’un des cofondateurs, Krzysztof Danilewicz.

Création et inspirations

Enchanté de vous rencontrer ! Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Ravi de vous rencontrer également. Je m’appelle Krzysztof Danilewicz et je suis l’un des trois fondateurs de Whitemoon Games, le studio derrière Broken Ranks. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de familiariser les joueurs français avec notre jeu au nom de toute l’équipe. Allons-y !

Comment décririez-vous en quelques mots l’univers et l’histoire de Broken Ranks ?

Broken Ranks raconte l’histoire d’un réfugié dans un monde de low fantasy. Non, il n’y aura pas d’environnements amicaux et enjoués, ni de mots doux. Vous devrez affronter un monde brutal qui ne pardonne pas la faiblesse. Vous jouerez un Taernien forcé de fuir sa patrie en raison de l’invasion des hordes d’Utoriens. C’est l’histoire d’un exilé qui doit trouver sa place dans un nouveau monde. En même temps, vous deviendrez des héros qui, nous l’espérons, trouveront finalement la force de récupérer ce que l’envahisseur a pris. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le voir, voici un lien vers notre bande-annonce de lancement.

Quelles ont été précisément vos inspirations ?

Eh bien, nous sommes de vieux joueurs qui avons beaucoup joué à des jeux classiques d’épée et de sorcellerie. C’est peut-être pourquoi nous avons réussi à conserver l’atmosphère d’un RPG dans un MMORPG, par exemple en ajoutant une histoire non linéaire et des quêtes engageantes et complexes. C’est du moins ce que disent de nous les gens *rires*. Pour répondre à la question, nos inspirations étaient des classiques mondiaux comme Baldur’s Gate, Icewind Dale, Diablo, Fallout et Heroes of Might & Magic – mettez vos lunettes nostalgiques ! Cependant, nous voulions donner notre propre interprétation de cette ancienne formule. Nous avons décidé d’utiliser un monde ouvert où les joueurs peuvent profiter d’éléments d’exploration avec beaucoup plus de liberté et la possibilité de choisir leur propre chemin.

Actuellement, combien de personnes travaillent sur le jeu au studio Whitemoon ?

En ce moment, nous avons une équipe de 30 personnes. Hmm… Ce n’est pas beaucoup, mais ce n’est pas non plus peu. L’important est que nous avons trouvé un groupe de professionnels dévoués avec une passion. Broken Ranks est la preuve vivante de ce qu’une petite équipe peut faire avec la bonne motivation. Bien sûr, nous avons l’intention de renforcer nos rangs au fil du temps, d’autant plus que nous avons beaucoup de plans à mettre en œuvre et que le tiroir à idées déborde.

Du tour par tour dans un MMO à part Dofus ?

Un MMO avec un système de combat au tour par tour est rare. Pourquoi avez-vous choisi ce système ? Et selon vous, pourquoi peu de MMO utilisent ce système qui vous distingue des autres ?

Oui, c’est assez rare, mais comme nous l’avons dit, nous sommes des anciens. Le combat dans Broken Ranks est censé rappeler, par exemple, la série Heroes of Might & Magic qui nous a fortement marqués. Le système de combat au tour par tour dans un MMORPG est rare, mais il rend aussi le jeu unique et lui permet de se démarquer. C’est rare, certains disent que c’est la bonne voie, d’autres disent que c’est faux. Dans tous les cas, il y a beaucoup de gens qui apprécient ce type de gameplay et il n’y a pas beaucoup de jeux parmi lesquels ils peuvent choisir. Nous essayons de combler cette niche. D’autre part, de nombreux joueurs français mentionnent Dofus en disant que c’est un jeu dont ils ont beaucoup de bons souvenirs et que cela pourrait être la raison pour laquelle le jeu a été bien accueilli en France. Nous espérons que les fans des jeux au tour par tour et de l’atmosphère des MMORPG / RPG apprécieront la profondeur tactique de notre système de combat. Plus vous avancez, plus les combinaisons et les dépendances sont nombreuses. On pourrait dire que chacun peut être un stratège sur notre champ de bataille.

Avez-vous des nouvelles concernant la version mobile du jeu ?

Pour le moment, nous nous préparons pour les tests en bêta fermée de la version mobile. Une fois qu’ils seront terminés, nous pourrons vous en dire plus, mais nous pensons qu’ils se passeront sans problème. La majeure partie de Broken Ranks est prête à être mise en œuvre sur une nouvelle plateforme – tout ce qui reste, ce sont quelques problèmes techniques et certains éléments ajoutés récemment à la version PC. Il y aura également des tests en bêta ouverte, mais pour l’instant il est trop tôt pour en parler. Nous allons vous faire deviner un peu plus longtemps, mais… nous essayerons de vous mettre en appétit entretemps.

Après le système d’équipement, envisagez-vous de revoir un autre élément important du jeu ?

Nous continuerons à travailler sur le système d’équipement car nous n’avons mis en œuvre que la moitié de la refonte prévue jusqu’à présent. Les mises à niveau pour les instances de boss sont le prochain point sur notre liste – nous voulons mettre en place des niveaux de difficulté supplémentaires pour eux. Nous voulons que les difficultés les plus basses soient faisables en petits groupes et que les difficultés les plus élevées constituent un défi plus important. Après cela, nous travaillerons à améliorer certains autres aspects du jeu, mais nous ne pouvons pas dire exactement lesquels. Les guildes et les événements PvP sont des éléments que nous aimerions examiner de plus près à l’avenir.

Prévoyez-vous d’ajouter de nouvelles classes à l’avenir ?

Haha, nos joueurs plaisantent sur un mage d’eau depuis si longtemps que c’est devenu un « meme ». Nous avons actuellement 7 classes dans Broken Ranks, mais il est possible que nous en mettions d’autres à l’avenir. Cependant, nous nous concentrons sur d’autres choses pour le moment. Ajouter une nouvelle classe nécessiterait un travail intensif d’équilibrage. En premier lieu, nous voulons livrer ce que nous avons annoncé et ce que notre communauté attend.

Une communauté française engagée

Actuellement, pouvez-vous nous dire quels sont les pays où Broken Ranks est le plus joué ?

Whitemoon Games est un studio polonais, donc nos compatriotes s’intéressent particulièrement à Broken Ranks. Le jeu a également été bien accueilli en France – la communauté française nous donne des retours solides depuis le début et nous avons mis en œuvre leurs suggestions depuis lors pour améliorer l’expérience de tous. En général, la communauté de Broken Ranks provient des pays qui parlent les langues dans lesquelles le jeu est traduit. Dans un avenir proche, nous souhaitons mettre en place des serveurs multilingues qui devraient estomper les divisions strictes en pays. Pour le moment, les serveurs ont une version linguistique dédiée, mais nous voulons faire l’inverse – les joueurs pourront choisir la langue et jouer en utilisant celle-ci sur n’importe quel serveur qu’ils souhaitent.

Au fait, prévoyez-vous quelque chose de particulier pour la communauté française ?

L’idée de créer des événements inspirés des célébrations ou des anniversaires locaux a été beaucoup évoquée. Nous pensons que cela pourrait être très engageant pour une communauté donnée, y compris les joueurs français. C’est quelque chose que nous avons en tête, mais il y a encore beaucoup de fonctionnalités que nous devons mettre en œuvre d’abord. Cependant, nous avons quelque chose de spécial pour les lecteurs d’ActuGaming – des codes promotionnels pour un compte premium. Quiconque souhaite unir les rangs brisés de Taern peut entrer le code « actugaming » dans le formulaire d’inscription pour obtenir 7 jours de compte premium pour bien démarrer. Le code sera valide du 17 au 23 mai prochain

Peut-être voulez-vous révéler quelque chose d’exclusif aux personnes lisant cette interview ?

Nous avons mentionné la version mobile (qui, soit dit en passant, permet le cross-play) tellement de fois que nous devrions probablement la montrer pour prouver que ce n’est pas qu’une légende urbaine 😉 Comme nous l’avons mentionné, nous nous préparons à commencer des tests fermés, alors voici un petit teaser :

Sur ActuGaming, nous aimons terminer avec cette question : Avez-vous une anecdote particulièrement mémorable sur le développement du jeu ou la communauté ou simplement une anecdote amusante que vous aimeriez partager avec nous ?

Nous sommes des boomers et la gêne coule dans nos veines, alors vous savez… peu de gens riraient de nos blagues de papa. Plus sérieusement, nous aimerions plutôt partager une histoire ! Je suis sûr que vous connaissez les mêmes disant que dans chaque MMORPG, vous devez combattre des loups ou des rats. Dans notre cas, il y a une histoire derrière cela. Bien que nous n’ayons pas eu trop de rencontres avec des loups, les rats sont une autre histoire. Pendant nos premières années, alors que nous travaillions encore sur le jeu sur navigateur The Pride of Taern, notre bureau était situé à un endroit qu’un groupe de rats avait choisi comme point de rassemblement. Quand l’heure de la pause arrivait, nous faisions du thé, nous allions sur le balcon et nous nous demandions « que font ces créatures aujourd’hui ? » Bien sûr, ils ont rapidement déménagé grâce aux efforts de la ville, mais depuis, ils sont devenus une addition permanente à notre jeu. Merci pour votre temps !

Nous remercions Krzysztof Danilewicz et toute l’équipe de Whitemoon Studio pour avoir répondu à nos questions et d’avoir glissé une petite exclusivité pour la communauté française. Vous pouvez découvrir Broken Ranks sur le site officiel avec le code « actugaming » pour bénéficier d’un bonus Premium de lancement !