Broken Ranks : Le MMO lance sa grosse mise à jour et fêtera la période de Pâques

Whitemoon Games avait annoncé de belles choses le mois dernier pour Broken Ranks et c’est désormais chose faite avec une première mise à jour qui apporte beaucoup de contenu et d’améliorations pour le MMORPG polonais.

Broken Ranks pense aux joueurs chevronnés

Le 4 avril dernier, Broken Ranks s’est donc enrichi d’une nouvelle instance de » end-game », d’une quête d’introduction pour cette instance, une quête secondaire et la première partie de la refonte de l’équipement. Voici ce que déclare le fondateur de Whitemoon, Krzysztof Danilewicz, au sujet de cet arrivage :

“Jusqu’à présent, nous avons principalement introduit du nouveau contenu pour les joueur de bas niveau ou de niveau intermédiaire. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire plaisir aux Taerniens les plus forts. La fin d’un MMORPG devrait être difficile à apréhender. De la coopération qui nécessite de la planification, des énigmes, des adversaires puissants – c’est ce dont il s’agit dans l’instance de Sidraga. Nous avons un pot au bureau afin que le staff puisse parier sur quand les vétérans seront en mesure de vaincre le grand méchant.”

L’instance est dédiée aux joueurs de niveau 135 et plus, ils pourront obtenir cinq nouvelles pièces d’équipement légendaires en battant l’adversaire principal : la Dame ailée Sidraga. Le studio précise que ce défi sera particulièrement difficile. Le fondateur s’est également exprimé sur la refonte du système d’équipement. L’occasion de vous faire une piqure de rappel si vous n’aviez pas suivi l’annonce précédente :

« En plus de la nouvelle instance, nous faisons également une refonte complète de tout l’équipement dans le jeu. Nous commençons par poser les bases. Comme nous l’avons annoncé plus tôt, la base du nouveau système de personnalisation des équipements permettera d’insérer n’importe quel modificateur améliorant le personnage dans l’équipement en utilisant des drifs. Nous voulons donner aux joueurs plus de choix possible en matière de développement, les encourager à essayer de nouvelles choses et rendre le gameplay plus excitant. Plus vous avez d’options, mieux c’est.”

Le MMO n’oublie pas non plus les joueurs ayant un niveau plus « modeste » puisque l’on note également l’ajout d’une quête secondaire pour les personnages de niveau 66 et plus. En outre, le studio a également annoncé la deuxième édition de l’événement du printemps à l’occasion de la période de Pâques (Bunny Marathon) où les joueurs pourront obtenir un nouveau skin, de l’expérience, des billets d’entrée pour les boss et d’autres objets utilitaires. L’évènement débutera le 8 avril prochain.