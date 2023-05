La PS5 redescend presque à son prix normal avec cette promotion

La pénurie de PS5 aura été effective pendant plusieurs années, mais elle est désormais terminée. Trouver la dernière machine dans les rayons des magasins ou sur les sites des différents revendeurs n’est plus une anomalie aujourd’hui, pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui cherchent la console depuis longtemps. Mais son prix n’a pas baissé pour autant, car l’inflation a bon dos. On peut heureusement compte sur quelques offres sur plusieurs sites pour faire baisse le coût de la facture, comme sur Rakuten où il est possible de trouver la PS5 à son prix initial, ou presque.