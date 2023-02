Accueil > Actualités > L’iPhone 14 Plus est à son prix le plus bas avec une réduction importante

Les promotions sur les smartphones n’ont rien de rare, mais pour les produits Apple, c’est une autre paire de manches. La marque à la pomme n’est pas vraiment enclin à faire baisser ses prix et sait très bien que son attractivité lui suffit pour que les clients achètent au prix le plus fort. Alors forcément, quand l’un des modèles les plus récents de la marque comme l’iPhone 14 Plus bénéficie d’une réduction, on regarde ça d’un œil attentif.

Où trouver l’iPhone 14 Plus au meilleur prix ?

Présenté en septembre dernier, l’iPhone 14 Plus est une version améliorée de l’iPhone 14, avec un plus grand écran de 6,7 pouces et des performances premiums qui viennent justifier (plus ou moins) son prix de départ plus élevé. Vous n’aurez aucun mal à écumer le catalogue de l’Apple Arcade avec un smartphone de cette puissance, qui dispose d’un puce A15 Bionic avec un GPU 5 cœurs pour afficher des résultats bluffant à l’écran.

Mais pour l’obtenir, il faut d’habitude être prêt à y mettre une somme à quatre chiffres. Ce qui change aujourd’hui chez Amazon, qui propose l’iPhone 14 Plus 128 Go à 959 € au lieu de son prix de départ qui est de 1 1169 €. Soit une réduction de 18 %, ce qui est rare pour un smartphone Apple aussi récent, surtout sur la gamme Plus.