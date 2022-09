iPhone 14 : Prix, date de sortie, nouveautés… Le résumé des annonces

C’était le grand soir pour Apple, qui après des mois à nous teaser, mais surtout après des semaines de fuites, nous a présenté ses futures produits, comme les nouveaux modèles d’Appel Watch ou d’Air Pods, ainsi que le tant attendu iPhone 14. Le smartphone a été victime de nombreuses indiscrétions ces derniers temps, qui ont plus ou moins été confirmée aujourd’hui lors de la keynote d’Apple. Si vous n’aviez pas le temps ou l’envie de la suivre (et on vous comprend, parce que c’était beaucoup trop long), voici tout ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 14. De son prix à ses nouveautés, on vous résume tout de manière synthétique pour ne retenir que l’essentiel.

Les nouveautés de l’iPhone 14

Vous vous en doutez, avec ce nouveau modèle, tout est plus gros, tout est mieux, et tout est amélioré par rapport aux anciens modèles. L’iPhone 14 sera donc accompagné par l’iPhone 14 Plus. La différence sera d’abord visible avec la taille d’écran :

iPhone 14 : 6,1 pouces

: 6,1 pouces iPhone 14 Plus : 6,7 pouces

Tous les deux offriront un meilleur confort en vidéo et en jeu, puisqu’ils réduiront la chaleur de la batterie et vous permettront de ne pas vous bruler les mains lors de vos trop longues parties de Genshin Impact. Batterie qui sera d’ailleurs upgradée selon les modèles, avec jusqu’à 26 heures de lecture vidéo dans le cas de l’iPhone 14 Plus.

Les jeux et les vidéos vont aussi bénéficier d’un écran OLED plus puissant que jamais, avec de la Dolby Vision et un HDR qui promet d’être le meilleur jamais vu sur un iPhone. Le tout sera aidé par une puce A15 Bionic avec un CPU 6 cœurs qui aura 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique pour de meilleures performances, tandis que les iPhone 14 Pro auront droit à une puce A16, qu’on nous promet être la puce la plus puissante sur un smartphone.

Côté photo, on notera quelques améliorations sur la caméra frontale, avec un autofocus qui aidera à rendre les selfies plus beaux que jamais et des photos en faible éclairage qui auront un meilleur rendu. On retiendra aussi l’Action Mode, qui permet de filmer avec une plus grande stabilité lorsque l’on capture du mouvement.

L’iPhone 14 Pro mettra en place un système inédit nommé Dynamic Island, qui permettra d’afficher toutes vos notifications plus discrètement, sans vous sortir de votre expérience. Elles seront affichées via l’encoche au dessus de l’écran, qui va s’étendre et se réduire selon vos actions.

Pour finir, l’iPhone 14 sera disponible en cinq coloris, à savoir Bleu, Violet, Rouge, Blanc et noir, contre quatre coloris pour l’iPhone 14 Pro. Toutes les caractéristiques techniques sont disponibles sur le site d’Apple.

Combien coûte l’iPhone 14 ?

L’inflation touche décidément tout le monde, et ce n’est pas Sony et sa PS5 qui vont prouver le contraire. On pouvait s’en douter, mais Apple n’a visiblement pas envie de beaucoup réduire ses tarifs même en temps de crise économique, donc préparez-vous à ramasser votre mâchoire.

Voici donc les prix des différents modèles de l’iPhone 14 :

iPhone 14

128 Go : 1 019 €

256 Go : 1 149 €

512 Go : 1 409 €

iPhone 14 Plus

128 Go : 1 169 €

256 Go : 1 299 €

512 Go : 1 559 €

iPhone 14 Pro

128 Go : 1 329 €

256 Go : 1 459 €

512 Go : 1 719 €

1 To : 1 979 €

iPhone 14 Pro Max

128 Go : 1 479 €

256 Go : 1 609 €

512 Go : 1 869 €

1 To : 2 129 €

Quand sortira l’iPhone 14 ?

C’est donc maintenant officiel, l’iPhone 14 sortira le 16 septembre prochain. Les précommandes pour ce nouveau modèle démarreront le 9 septembre, soit vendredi. Même chose pour l’iPhone 14 Pro et le Pro Max.

Pour l’iPhone 14 Plus, il faudra attendre un peu plus longtemps, puisqu’il ne sera disponible qu’à partir du 7 octobre.