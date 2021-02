Bomb Rush Cyberfunk est repoussé à 2022

Mauvaise nouvelle pour les joueuses et les joueurs qui attendent Bomb Rush Cyberfunk, Team Reptile vient d’annoncer que le jeu ne sortira pas cette année mais en 2022.

Non ce n’est pas un Counter Strike avec Keanu Reeves

Bomb Rush Cyberfunk fait énormément penser à Jet Set Radio et c’est normal puisque les créateurs de Lethal League assument totalement leur intension d’en faire une suite spirituelle. Au programme, glisse, graffitis et musiques de Hideki Naganuma qui était déjà compositeur sur le jeu original et sa suite Jet Set Radio Future. Pour s’excuser de son retard, on a droit à un deuxième teaser pas beaucoup plus long que celui de l’an dernier.

Bomb Rush Cyberfunk sortira donc en 2022 sur « toutes les plateformes pertinentes » (mais on peut déjà confirmer le PC vu la page Steam déjà en ligne).