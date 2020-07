Bomb Rush Cyberfunk annoncé avec un air de Jet Set Radio

Cela fait des années que bon nombre de joueurs fantasment sur un retour de Jet Set Radio. Si Sega ne semble pas emballé à relancer la franchise, la Team Reptile quant à elle, est prête à redonner un élan à l’univers en annonçant Bomb Rush Cyberfunk. Le soft vient de lâcher ses premières images et effectivement, il faut avouer qu’il y a un air.

Avec Hideki Naganuma aux platines

Développé par la Team Reptile, que l’on connait pour le très chouette Lethal League Blaze, Bomb Rush Cyberfunk est un jeu de plateforme en 3D avec des rollers. Facilement défini comme un successeur spirituel à Jet Set Radio, le titre permettra aux joueurs de parcourir la ville pour danser, peindre, feindre la police et leur échapper, le tout, dans un futur alternatif.

En plus d’une direction artistique qui charme au premier regard, on apprend que Hideki Naganuma signera la bande-son. On connait le compositeur principalement pour Jet Set Radia et Jet Set Radio Future mais aussi pour des projets comme Sonic Rush ou des musiques de l’anime Air Gear.

Confirmé sur PC via Steam, Bomb Rush Cyberfunk n’a pas encore de date de sortie, si ce n’est un vague courant 2021.