Bomb Rush Cyberfunk : Le Jet Set Radio indépendant sortira le 18 août

D’abord sur Switch

Et voilà, Bomb Rush Cyberfunk a désormais logé sa date de sortie pour le 18 août 2023. Date à laquelle il sera disponible à la fois sur Nintendo Switch et PC via Steam. Le développeur Team Reptile confirme qu’il arrivera plus tard sur d’autres plateformes. Celles-ci n’ont étonnement pas été nommées, mais jusqu’à présent, il devait aussi arriver sur les consoles PlayStation et Xbox. On imagine que les plans n’ont pas trop changé, en dépit de cette exclusivité Switch temporaire.

Rien de bien nouveau si ce n’est une courte bande-annonce : celle-ci illustre rapidement les mécaniques de jeu qui nous place dans une aventure qui transpire l’héritage à Jet Set Radio. On peut slider, courir, sauter, faire des figures et surtout, apposer notre style dans toute la ville avec de nombreux graffitis à réaliser.