Blue Reflection Second Light : Notre interview avec Akira Tsuchiya (nouveautés, censure…)

A l’occasion du Tokyo Game Show qui ouvre ses portes aujourd’hui, Koei Tecmo s’est livré au jeu des confidences au sujet de Blue Reflection Second Light. Nous avons pu échanger avec Akira Tsuchiya, producteur sur le jeu, au cours d’une interview exclusive où il a pu répondre à plusieurs de nos questions. Nous avons ainsi pu en savoir un peu plus sur cette suite à Blue Reflection, ses promesses et l’avenir de la série.

Introduction à Blue Reflection

Le producteur est d’abord revenu sur ses origines et sur la présentation de la série. Après avoir rejoint le studio Gust en 1998 en tant que créateur sonore sur Atelier Ellie, Akira Tsuchiya a ensuite continué à travailler sur cette franchise en tant que compositeur. A partir d’Atelier Viorate, le créateur s’est aussi tourné vers le Game Design avant de devenir directeur sur Ar Tonelico Qoga.

Depuis, il jongle entre les postes de réalisateur et de production, et partage sa vision du développement : « J’ai la conviction que les jeux ne sont pas seulement dans un écran mais qu’en les étendant au monde extérieur, au réel, la vie du jeu s’enrichit. Ainsi, lors de la production d’un jeu, je planifie également des choses telles que des produits dérivés ou des événements IRL pour les inclure dans ma construction d’un monde unifié .»

Le créateur en a aussi profité pour réintroduire l’univers de Blue Reflection, histoire de présenter le titre à celles et ceux qui ne connaissent pas la franchise : « la série Blue Reflection reprend les thématiques de la nature humaine et des liens et les transposent à travers la vie quotidienne de personnages féminines réalistes dans un RPG ».

Pour rappel, les personnages ont été conçus par l’illustrateur Mel Kishida qui supervise également le projet, « connu pour ses illustrations de personnages féminines au toucher pur ». Tsuchiya-san termine sa présentation : « Les personnages ne sont pas des héroïnes fantastiques mais portent les mêmes soucis que ceux du monde réel ; cela se voit aussi dans leurs actions tout au long du jeu. C’est une série où les joueurs peuvent expérimenter les comportements et les conflits de ces personnages et apprécier où l’histoire les emmène. »

Retours des joueurs et améliorations

Êtes-vous satisfait des retours et des ventes du premier Blue Reflection ? Pouvez-vous nous parler des ventes du premier jeu ?

Dans le premier jeu Blue Reflection, nous avons reçu de nombreux retours positifs des joueurs sur le concept, les scénarios et les graphismes, mais en termes de gameplay, certaines parties n’ont pas répondu aux attentes des joueurs, ce qui est resté un défi pour l’équipe de développement.

Justement, le premier jeu avait pas mal de défauts mais aussi un très bon potentiel. Nous sommes heureux d’avoir une suite qui pourrait corriger ça ! Quelles ont été les premières améliorations apportées à ce second épisode ?

L’une des plus grandes améliorations par rapport au premier jeu est que pour nous impliquer davantage dans les relations entre les personnages, nous avons centré le cycle de jeu sur les liens entre les protagonistes. Nous avons aussi travaillé sur la refonte des spécifications des combats et avons également amélioré le rythme, tout en ayant effectué des ajustements au niveau de la difficulté.

Nous sommes heureux de revoir Hinako ! On imagine qu’il y a beaucoup de secrets autour d’elle… Peut-on espérer croiser d’autres personnages connus ?

Nous ne pouvons pas partager d’informations spécifiques à ce sujet mais gardez un œil sur les informations futures !

Au moment où l’on échange, l’anime Blue Reflection Ray n’est pas terminé mais nous savons qu’il y a un lien avec Second Light. Par exemple, Hiori Hirahara sera dans le jeu. Est-il nécessaire d’avoir vu l’anime pour jouer ? Est-ce que l’on peut espérer d’autres personnages de l’anime dans le jeu ?

Pour jouer à ce jeu (ndlr : BR Second Light), les joueurs n’ont pas besoin d’avoir regardé l’anime. Le jeu a été créé pour que tout le monde puisse en profiter pleinement. Cependant, oui, il y aura des personnages de l’anime autres que Hiori Hirahara qui vont apparaître dans le jeu.

Censure, traduction et portage Switch du premier Blue Reflection

Le premier Blue Reflection avait connu une certaine censure sur PlayStation en Europe. Savez-vous s’il en sera de même pour Second Light ?

Nous n’avons pas l’intention d’avoir des restrictions régionales et avons l’intention d’avoir le même contenu pour tous les territoires du monde.

Le premier Blue Reflection a eu quelques collaborations, comme Final Fantasy XV. Peut-on s’attendre à une collaboration avec d’autres studios ?

Si une bonne opportunité se présente, nous adorerons l’envisager !

Malheureusement, Blue Reflection n’avait pas de traduction française. On sait qu’une traduction coûte cher, mais peut-on avoir un peu d’espoir pour l’avenir de la franchise ?

Actuellement, nous n’avons aucun plan pour des langues supplémentaires pour ce jeu à ce stade.

Avez-vous quelque chose de prévu pour le premier Blue Reflection ? Un remaster ou un portage Switch ?

Pour l’instant, nous n’avons pas de tels plans, mais s’il y a une forte demande des joueurs pour ça, nous allons l’envisager.

Conclusion et anecdote

On est content de voir que Blue Reflection grandit avec une suite ou encore un anime. Comptez-vous développer davantage la franchise ?

Oui, nous travaillons actuellement sur un troisième jeu pour les projets autour de Blue Reflection, à savoir Blue Reflection Sun, qui est prévu pour une sortie au Japon uniquement.

Avez-vous une anecdote ou une histoire amusante sur le développement de la série Blue Reflection ?

Voici quelque chose sur le développement de l’école. Nous rassemblions diverses idées sur le genre de choses qui seraient amusantes à avoir et qui rendraient l’école amusante, qui se sont ensuite transformées en choses qui seraient amusantes en général, en ignorant complètement le concept de l’école, ce qui a ensuite conduit à des souvenirs de divers endroits que les gens avaient. Nous avions commencé par collecter des idées pour l’académie et n’avions pas l’intention de collecter des histoires, et je remercie vraiment l’équipe qui a fini par rassembler tout ce texte.

Merci à Akira Tsuchiya pour cette interview. Blue Reflection: Second Light est actuellement en développement sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch et sortira le 09 novembre 2021.