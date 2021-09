Blue Reflection: Second Light

Blue Reflection: Second Light est un J-RPG développé par Gust et édité par Koei Tecmo. Dans ce nouvel épisode de la série lancée en 2017, les joueurs et les joueuses suivront les aventures de trois jeunes filles, Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo, et Yuki Kinjou, qui se retrouvent piégées dans un monde inconnu avec leurs noms pour seuls souvenirs. Pour espérer s'en échapper et peut-être retrouver la mémoire, elles devront s'allier et débloquer de puissants pouvoirs tout en affrontant les monstres mortels qu'elles croiseront sur leur chemin.