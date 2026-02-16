Bloomberg indique que Sony réfléchirait à repousser la sortie de sa PS6 en 2028 ou 2029 suite à la pénurie de RAM

Un report qui serait sans doute bien accueilli

C’est du moins ce qu’avance Bloomberg dans un article faisant le point sur l’état actuel du marché de la RAM. De nombreuses entreprises se retrouvent aujourd’hui dans une situation des plus compliquées, de Nvidia à Samsung, en passant par Sony. Lancer une PS6 fin 2027 semble irréaliste dans le monde d’aujourd’hui, et ce même si cela collerait au cycle habituel des générations de consoles. Selon Bloomberg, Sony a bien conscience de la situation, et songerait à sortir sa prochaine console un peu plus tardivement, en 2028, voire même 2029 :

« D’après des sources proches de Sony, le groupe envisagerait de repousser la sortie de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029. Un tel report bouleverserait une stratégie soigneusement élaborée pour maintenir l’engagement des utilisateurs entre les générations de consoles. »

Après tout, lancer une nouvelle machine dans le climat actuel serait extrêmement dangereux, aussi bien pour la pénurie que cela pourrait causer que pour le positionnement tarifaire qui serait forcément bien trop élevé. Rajoutez à cela le fait que Sony n’a même pas encore mis à jour sa PS5 Pro (malgré une update majeure promise depuis un petit moment), laissant ainsi penser que le constructeur n’a pas besoin de tourner la page de la PS5 trop vite.

Le prix de la Switch 2 pourrait augmenter en 2026

Dans ce même article, Bloomberg évoque aussi les conséquences que cette crise de la RAM pourrait causer chez Nintendo. Le constructeur a déjà affirmé à plusieurs reprises avoir des stocks suffisants pour éviter une pénurie, mais la question d’une hausse de prix n’est jamais bien loin. Bloomberg indique que Nintendo étudie de près le marché pour se décider à augmenter le prix de sa Switch 2 ou non, ce qui pourrait arriver cette année :

« Nintendo, son principal concurrent [en parlant de Sony], qui a contribué à la forte demande en 2025 grâce au succès de sa nouvelle console Switch 2 et à la hausse des ventes de cartes de stockage, envisage également d’augmenter le prix de cette dernière en 2026, selon des sources proches du dossier. »

De son côté, Nintendo a à plusieurs reprises précisé qu’une hausse du prix de la Switch 2 n’était pas encore décidée, et qu’aucune conclusion n’avait été tirée à ce jour. Mais le marché nous aura prouvé ces dernières années qu’il vaut mieux s’attendre au pire ici.