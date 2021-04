Naraka: Bladepoint

Naraka Bladepoint est un jeu d'action développé et édité par 24 Entertainment. Se présentant comme le premier projet nouvelle génération du genre Battle Royale, le titre proposera des affrontements opposant jusqu'à 60 joueurs et joueuses sur la vaste île de Morus. Pour être le dernier survivant et l'emporter, il faudra tirer partie des compétences uniques de chaque personnage jouable tout en faisant preuve d'une grande maîtrise du grappin qui vous servira aussi bien à attaquer et à surprendre vos adversaires qu'à fuir un combat mal engagé.