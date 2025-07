Bloober Team (Silent Hill 2 Remake) prouve que les sceptiques avaient tort selon le réalisateur de Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn pourra mettre fin au statut d’underdog du studio ?

Selon une interview accordée à PC Gamer par le réalisateur Jacek Zięba, lors de l’annonce du remake de Silent Hill 2, de nombreux doutes pesaient sur Bloober Team, notamment à cause de l’accueil mitigé réservé à Blair Witch, The Medium ou Layers of Fear (même si entre temps, il y a eu le très sympathique Observer).

Il se souvient des voix sceptiques qui prévoyaient : « Oh non Bloober est sur le projet, il vont tout détruire ». Pourtant, le remake a été largement salué par la critique, débarquant parmi les meilleurs jeux d’horreur de 2024. Il souligne également :

Nous commençons à ne plus nous sentir comme des outsiders depuis Silent Hill.

Pour rappel, Silent Hill 2 Remake a rencontré un énorme succès critique et commercial, avec plus de 2 millions d’exemplaires écoulés. Il était donc logique que Konami renouvelle sa confiance envers Bloober Team pour développer le remake du premier Silent Hill. Mais avant cela, le studio polonais planche sur sa nouvelle licence, Cronos: The New Dawn, actuellement en développement sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, avec une sortie prévue pour la fin 2025. Mateusz Zięba admet que le succès de Silent Hill 2 génère une certaine pression car il faut faire aussi bien, voire mieux.

À en juger par ce que nous avons vu du jeu jusqu’à présent, le studio semble avoir de solides arguments et Cronos suscite déjà une belle curiosité de notre côté. Les prochains mois seront décisifs pour savoir si Bloober Team peut transformer l’essai avec une nouvelle licence et confirmer les espoirs nés de son incursion réussie dans l’univers de Silent Hill.