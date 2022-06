Bloober Team annonce en vidéo Layers of Fears

Après Layers of Fear 1 & 2, le studio Bloober Team nous annonce un nouveau volet de la franchise en vidéo, et intitulé très sobrement Layers of Fears.

Sur les traces des deux premiers volets

En parlant de sobriété, et avec un trailer arrivant toujours à mettre mal à l’aise bien comme il faut grâce à son côté horrifique et psychologique bien amené, ce nouvel opus suivra les traces des deux premiers volets de la licence. Nous aurons ainsi droit à un nouveau récit, mais également à une expérience de jeu beaucoup plus surprenante.

Autre information importante à souligner, Layers of Fears bénéficiera lui aussi de l’Unreal Engine 5, comme un certain Stormgate. Autrement dit, le soft s’offrira le ray tracing, le HDR, mais également le système lumen, autorisant une expérience horrifique plus immersive et viscérale. Qu’on se le dise, ce premier trailer de Layers of Fears promet clairement un titre horrifique et psychologique aussi réussi que les deux premiers opus.

Bien entendu, cela restera à confirmer à sa sortie fixée pour 2023 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PS5, et Xbox Series X|S.