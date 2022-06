Bloober Team : Toujours pas de Silent Hill, mais un nouveau Layers of Fear annoncé prochainement ?

Tous les regards des fans de jeu d’horreur sont tournés vers Bloober Team en marge du Summer Game Fest, étant donné que le studio est, selon les dernières rumeurs, en train de travailler sur un nouveau Silent Hill, qui pourrait être un remake de Silent Hill 2. Mais le studio a bien déclaré travailler sur plusieurs jeux en même temps, et si est assuré de voir Bloober Team lors du Summer Game Fest, il semblerait que cela soit plutôt lié à la licence Layers of Fear.

Une annonce durant le Summer Game Fest ?

Reach beneath the surface and uncover the source of your fears#BlooberTeam pic.twitter.com/xTAxo8glC2 — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) June 7, 2022

C’est du moins ce que laisse entendre un nouveau tweet sur le compte officiel de la saga, avec une image précédée d’un texte indiquant : « Allez sous la surface et découvrez la source de vos peurs ». Un tweet qui laisse peu de place à l’interprétation, et qui laisse penser qu’un nouveau Layers of Fear est sur le point d’être annoncé, ce que l’insider Tom Henderson confirme.

Dans un nouveau tweet en réponse à celui du studio, il déclare alors que le jeu s’intitulerait Layers of Fears (avec un « s » donc), et qu’il serait apparemment prévu pour une sortie au début de l’année 2023, sur PC via Steam et Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series.

On prendra ces informations avec des pincettes, mais on imagine très bien que cela sera mis au clair dès ce jeudi 9 juin, date de la grande conférence du Summer Game Fest.