Layers of Fears viendra nous faire frissonner en juin prochain

Depuis l’annonce du jeu, Bloober Team ne semble pas savoir comment présenter Layers of Fears correctement. Son titre prêtant à confusion tout autant que son concept, qui a pour but de nous faire revivre les événements de la saga sous une nouvelle forme, ce nouvel opus n’est pas parti sur les bases les plus saines mais le studio entend rattraper le coup. C’est pourquoi il était présent ce week-end lors du IGN Fan Fest pour présenter un nouveau teaser, mais avec un peu plus de confusion au passage.

Un changement de nom au passage, puisque ce n’était pas assez compliqué

Layers of Fears ne s’appelle donc plus comme cela, puisqu’il faut désormais le nommer Layers of Fear (qui est donc différent du Layers of Fear de 2016).

Oui, la différence est subtile puisqu’elle ne tient qu’en une seule lettre, mais le studio veut retourner au premier nom pour mieux nous faire comprendre que cet épisode retourne aux origines de la saga en lui apportant une toute nouvelle dimension. Pour cela, le jeu sera aidé de l’Unreal Engine 5 et d’une histoire inédite, « The Final Note », qui devrait donner un éclairage nouveau pour lier l’ensemble de la saga.

Ce teaser inédit nous apprend aussi que Layers of Fear est maintenant prévu pour sortir dans le courant du mois de juin, sans préciser une date spécifique. Pour rappel, le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.