Layers of Fears

Layers of Fears est un jeu d'horreur psychédélique en vue à la première personne co-développé par Bloober Team et Anshar Studios et édité par Bloober Team. Suivant les traces des précédents opus de la licence, le joueur ou la joueuse sera amené(e) à découvrir les histoires d'artistes asservis par leurs obsessions. Conçu sous Unreal Engine 5, le titre promet de supporter le ray tracing, la technologie HDR ainsi que la résolution 4K et intègrera surtout le tout nouveau système Lumen afin d'offrir au public l'expérience horrifique la plus immersive et la plus viscérale possible.