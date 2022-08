Accueil » Actualités » Layers of Fears dévoile un trailer avec des images de son chapitre inédit « The Final Note »

En juin dernier, Bloober Team annonçait Layers of Fears, un nouveau volet de sa licence horrifique, non sans provoquer une certaine confusion auprès des fans.

Logiquement perçu d’emblée comme une sorte de troisième opus, le titre propose en réalité une revisite des deux premiers volets, accompagnée de nouveau contenu tel que le chapitre inédit intitulé « The Final Note », dont nous avons eu droit à quelques images venant de la Gamescom.

Une ultime couche sous Unreal Engine 5

À travers ce trailer de toute beauté, Bloober Team nous confirme, avec ce Layers of Fears, une certaine réinvention de l’approche de Layers of Fear et Layers of Fear 2, en greffant un chapitre inédit où nous incarnerons la femme du peintre, de quoi faire le lien entre les différentes intrigues de la saga.

La refonte passe aussi par le côté technique, comme nous avons pu déjà vous le préciser lors de l’annonce du jeu, avec l’apport du moteur Unreal Engine 5 où pourront pleinement s’exprimer 60 fps, ray tracing, HDR et technologie Lumen, qui renforce évidemment le réalisme des effets lumineux.

Layers of Fears est attendu début 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC via Steam.