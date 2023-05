Layers of Fear (2023) : Le jeu d’horreur sortira le 15 juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Une démo jusqu’au 23 mai et les configs PC requises dévoilées

Pour rappel, cette production est présentée comme étant une version entièrement réimaginée de la célèbre licence. Réunissant tout le contenu proposé dans Layers of Fear (2016) et Layers of Fear 2, DLC compris, tout en profitant de l’occasion pour y inclure un chapitre inédit intitulé « The Final Note », elle tournera sous Unreal Engine 5 et prendra en charge le ray tracing, la HDR ainsi que la 4K. Des mécaniques de jeu inédites et un nouveau système baptisé « Lumen », censé rendre l’expérience horrifique « plus viscérale et immersive que jamais », seront aussi de la partie.

Notez également que le titre peut être approché temporairement sur Steam par l’intermédiaire d’une démo qui est jouable dès maintenant et jusqu’au 23 mai minuit heure française. Autres informations intéressantes, le studio polonais a révélé les configurations requises pour profiter de son jeu d’horreur sur PC. Alors, avez-vous le matériel nécessaire pour le faire tourner correctement sur votre machine ?

So here we go with the official PC requirements for Layers of Fear (2023) Check your setup. The demo on Steam starts tomorrow, May 15, at 8:00 a.m. PT.#LayersOfFear #BlooberTeam #UnrealEngine5 pic.twitter.com/zdrX7nCuOi — Layers of Fear (@Layers_Of_Fears) May 14, 2023

Rendez-vous d’ici quelques semaines pour affronter vos peurs dans Layers of Fear (2023) sur PC et consoles.