Black Friday : Le OnePlus 11 5G idéal pour jouer est à son prix le plus bas

Où trouver le OnePlus 11 5G au prix le plus bas ?

Si la marque OnePlus est moins populaire que Samsung ou qu’Apple, elle reste néanmoins très appréciée par le public, qui peut ici mettre la main sur des smartphones de bonne qualité à des prix plus avantageux que ceux des modèles de grandes marques.

Le OnePlus 11 5G est un des meilleurs modèles du fabricant, puisqu’il est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et de 8 Go de RAM, ce qui en fait un smartphone idéal pour tous les types d’utilisation, dont le gaming. Surtout avec son écran 120 Hz 2K Super Fluid AMOLED de 6,7 pouces, qui affichera un superbe rendu sur les derniers jeux à la mode qui n’auront aucun mal à tourner sur ce téléphone. De plus, sa batterie de 5000 mAh vous offrira de longues sessions de jeu.

Habituellement affiché aux alentours de 600 €, le OnePlus 11 5G 8 Go est aujourd’hui disponible à seulement 500 € sur Amazon. Une offre exceptionnelle comme on en voit peu pour ce type de smartphone, qui rend cet appareil encore plus attractif qu’il ne l’était déjà.