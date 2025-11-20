Où trouver la Lenovo Legion Go S au meilleur prix ?

La console Lenovo Legion Go avait beau embarquer des performances très impressionnantes, elle restait affichée à un prix qui pouvait refroidir de nombreuses personnes. Lenovo a donc décidé de sortir une version plus abordable avec la Lenovo Legion Go S, sans pour autant effectuer trop de compromis sur l’aspect technique. Avec sa puce AMD Ryzen Z2 Go, son écran de 8 pouces 120 Hz compatible VRR, ses 16 Go de RAM et ses manettes Legion TrueStrike dernier cri, cette console portable offre une expérience de jeu très agréable, surtout à un prix aussi compétitif que celui qui est affiché aujourd’hui sur Amazon.

Vendue habituellement au prix conseillé de 629,99 €, il était possible de trouver cette console à une centaine d’euros de moins ces derniers temps. Ce qui améliorait déjà considérablement le rapport qualité-prix de la machine. Mais pour le Black Friday, il est possible de dénicher la console Lenovo Legion Go S à seulement 438,99 € sur Amazon, soit une réduction de 30% par rapport à son prix initial.

Un prix assez imbattable pour une console encore toute récente. De plus, pour tout achat de la Lenovo Legion Go S, sachez que vous obtiendrez 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass PC, afin de profiter d’entrée de jeu d’une large bibliothèque à tester sur votre nouvelle machine portable.