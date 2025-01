La nouvelle console Lenovo Legion Go S sera à un prix plus abordable et intégrera le Steam OS

Valve étend son influence jusqu’à ses concurrents

Le succès du Steam Deck tient en plusieurs points, et son architecture est l’une d’elle. La console ne s’embarrasse pas du système Windows contrairement à la plupart de ses concurrentes, et cette simplicité lui réussit. Lenovo s’est donc rapproché de Valve afin de faire en sorte que ce dernier autorise l’intégration du Steam OS au sein de la nouvelle Lenovo Legion Go S.

Cependant, Lenovo n’abandonne pas Windows pour autant. Une première version de la Lenovo Legion Go S sera proposée avec le système Windows, l’architecture du Steam OS n’étant pas encore complétement prête. La console sortira donc en deux temps, et à des prix différents. Il faudra compter 499 $ dollars pour la version noire de la machine avec Steam OS (16 Go / 512 Go), ce qui la rapproche du Steam Deck et la rend nettement plus abordable que sa grande soeur. La version blanche Windows sera quant à elle proposée à 599 $ (16 Go / 1 To).

Cette machine devrait comporter une batterie permettant 2 heures et demi de jeu, des manettes détachables façon Joy-Con, la nouvelle puce AMD Ryzen Z2 Go et un écran 120 Hz. Selon The Verge, qui a pu s’entretenir avec des représentants de Valve, la Lenovo Legion Go S ne sera pas la seule console du genre à pouvoir intégrer le Steam OS. il faut plutôt la voir comme le galop d’essai avant que Valve propose son système à d’autres acteurs de ce marché.