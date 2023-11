Black Friday : La manette Backbone One pour smartphone est en promotion, idéale pour remplacer le PlayStation Portal

Où trouver la manette Backbone One au meilleur prix ?

Jouer sur mobiles à Genshin Impact ou Call of Duty n’est pas toujours des plus pratiques. Peu importe la taille de l’écran de votre smartphone, le contrôle tactile peut être délicat à gérer et hautement imprécis, contrairement à une manette. La Backbone One répond à cela en offrant un espace pour y insérer votre smartphone, afin de le transformer en une mablette façon Switch. Et si l’on parlait du PlayStation Portal plus tôt, c’est parce qu’il est aussi possible de jouer en remote play à votre PS5 de cette façon (l’accessoire est même vendu avec l’aval de Sony). Certes, vous n’aurez pas les sensations de la DualSense, mais c’est parce que cette manette est bien moins chère que l’accessoire de Sony.

Surtout en cette période de Black Friday. Habituellement, le tarif de base de la Backbone One est de 119,99 €, ce qui est tout de même un certain budget. Tout le monde n’est pas forcément prêt à mettre une telle somme dans un accessoire pour le jeu mobile. Heureusement, la Backbone One est aujourd’hui en promotion à seulement 89,99 € sur Amazon.

Un prix nettement plus attractif pour cet accessoire qui est compatible sur un grand nombre de téléphones Android et iOS (vérifiez tout de même si votre appareil est compatible avant d’acheter).