Sony annonce Backbone One – PlayStation Edition, une manette officielle pour iPhone

Depuis quelques temps, Sony élargit ses horizons dans le milieu du gaming avec récemment l’annonce de sa marque d’accessoires Inzone. La firme s’attaque cette fois-ci au jeu sur mobile avec la Backbone One- PlayStation Edition, une manette officielle destinée aux iPhones.

Une touche de DualSense pour l’iPhone

Inspirée du look de la DualSense, cette manette Backbone One est proposée par Sony pour jouer à vos jeux PlayStation sur iPhone grâce à l’application PS Remote Play. Elle peut également être utilisée sur des jeux compatibles tels que Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. La Backbone One – PlayStation Edition est disponible dès à présent pour un prix de 119.99€.

Il n’y a pas besoin de la charger, la manette utilise la batterie de votre iPhone pour fonctionner. Voici ce que nous révèle le PDG de Bakcbone, Maneet Khaira, sur ce nouveau produit aux couleurs du constructeur japonais :

« C’est notre équipe de conception qui a donné vie à la manette Backbone One – PlayStation Edition en collaboration avec les experts de PlayStation. Les couleurs, matériaux et finitions s’inspirent du design de la manette sans fil DualSense de la console PS5, de l’effet de transparence des touches à son aspect flottant caractéristique. Elle ne dépare pas des autres produits de la gamme PS5 comme le casque-micro Pulse 3D, que vous pouvez connecter directement à la manette Backbone One – PlayStation Edition ».

Toujours dans l’actualité de Sony, la firme a révélé aujourd’hui la bêta de son logiciel PS5 qui inclut, entre autres, la résolution 1440p, la gestion des jeux par dossiers et de nouvelles fonctionnalités sociales.