BioShock 4 perd une partie de son équipe et accueille Rod Fergusson (ex-Blizzard) à la tête de Cloud Chamber

De Diablo à BioShock

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour ce nouveau BioShock et surtout pour le staff de Cloud Chamber. Face à tous les défis rencontrés à ce jour, il était difficile de croire que le studio allait s’en sortir indemne, même si son éditeur faisait tout pour nous rassurer sur la situation.

Jason Schreier indique aujourd’hui que le studio se voit être contraint de licencier un certain nombre de ses employés, sans que l’on en sache plus pour le moment. Les craintes concernant des renvois étaient donc malheureusement fondées, même si on ignore encore à quelle échelle les licenciements vont se produire.

BREAKING: BioShock 4 developer Cloud Chamber is laying off an unspecified number of staff.Also, former Diablo boss Rod Fergusson is taking over as Cloud Chamber's new studio head. More than a decade ago, he joined the troubled BioShock Infinite and helped salvage that game's production. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-08-19T15:18:54.833Z

Derrière cette mauvaise nouvelle, un nouveau capitaine a été appelé à la barre pour redresser le projet. Il s’agit de Rod Fergusson, qui, il y a quelques jours encore, travaillait chez Blizzard en pilotant la licence Diablo. Il avait annoncé son départ il y a peu, et retrouve ainsi une licence qui ne lui est pas totalement inconnue. Avant son temps chez Blizzard, Fergusson avait participé au développement de BioShock Infinite, qui avait lui aussi connu une production chaotique. Autrement dit, il sait où il débarque.

En bref, la gestation de ce projet semble plus complexe que jamais et la sortie de BioShock 4 est encore incertaine.