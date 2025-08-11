Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard

Blizzard perd l’une de ses figures majeures

C’est Fergusson lui-même qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, sans pour autant indiquer les raisons de son départ :

« Après cinq années passées à faire progresser la licence Diablo et à réaliser quatre lancements majeurs, il est temps pour moi de quitter Blizzard/Microsoft, l’épée à la main, et de voir ce qui nous attend. Les équipes sont prêtes pour l’avenir, avec une série de sorties passionnantes à venir. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons construit ensemble et j’ai hâte de voir ce qui nous attend, Diablo et moi. »

Un départ notable salué par Phil Spencer lui-même, ce qui pourrait laisser penser que Fergusson est parti selon ses propres termes :

« Tu as apporté de la force, du feu et une vision à l’une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo. Jouer à Diablo IV avec toi a été un vrai plaisir ; merci pour tout ce que tu as apporté au jeu et à la communauté. »

Rod Fergusson a rejoint l’équipe Diablo en 2020, pendant que Blizzard s’attelait à donner vie à Diablo IV, durant un moment difficile pour la saga, c’est-à-dire après l’annonce de Diablo Immortal et toute la mauvaise presse que le jeu aura engendrée. Avant cela, Fergusson était surtout connu pour son travail sur la saga Gears of War, sur laquelle il a travaillé durant des années. On ignore encore qui remplacera Fergusson à son ancien poste chez Blizzard.