Même s’il se vend très bien, Battlefield 6 est jouable gratuitement jusqu’au 2 décembre

Comment jouer gratuitement à Battlefield 6 ?

Depuis hier, vous pouvez donc jouer gratuitement à Battlefield 6, du moins à une partie du jeu. Cet essai gratuit vous permet de tester les modes multijoueurs du titre, avec 5 modes et 3 maps à découvrir, ces dernières étant Siège du Caire, Eastwood et Plaine de l’or noir. Vous pourrez ainsi tester le mode Percée, le Match à mort en équipe, le mode Sabotage, ou encore les modes Expansion et Conquête. Le détail complet de ce qui est proposé durant cette période gratuite est disponible sur le site officiel du jeu.

Tout ce contenu sur Battlefield 6 sera disponible gratuitement jusqu’au 2 décembre à 13 heures. Jusqu’au 30 novembre, pour toute connexion à Battlefield Redsec, vous pourrez également obtenir le paquetage d’arme « Force létale » avec le fusil de précision M2010 ESR.

Pour profiter de cet essai gratuit sur Battlefield 6, vous aurez en réalité besoin de télécharger Battlefield Resdec sur PC, PS5 ou Xbox Series, qui est le Battle Royale free-to-play de ce nouvel épisode. Vous verrez alors que l’option pour tester gratuitement le jeu de base est directement proposé à l’accueil. Vous pourrez ensuite conserver votre progression si vous décidez de passer à l’achat après cet essai gratuit. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.