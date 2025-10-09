Test Battlefield 6 – La renaissance du phénix

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
8

Cet article peut contenir des liens affiliés

Durée de vie

Histoire principale

6 heures

Histoire et quêtes annexes

6 heures

Collectionneur

10 heures

Jaquette de Battlefield 6
Battlefield 6
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 10/10/2025

  • La campagne
  • Le retour des classes emblématiques
  • Le retour de la destruction
  • Le mode Expansion
  • La qualité visuelle du jeu
  • Le bruit des armes peu convaincant
  • Toujours les Etats-Unis en seuls grands sauveurs
  • Campagne trop courte
8

Après l’énorme déception qu’était Battlefield 2042 à nos yeux, la tâche de nous réconcilier avec la licence n’était pas aisée pour Battlefield 6. C’est pourtant ce qu’il a réussi à faire avec brio. Sa campagne est l’une des meilleures que la série ait pu nous proposer. La mise en scène est bonne, on en prend plein les yeux et on apprécie suivre la trame narrative qui nous est offerte même si l’on pourra toujours regretter la faible durée de vie du mode. Pour son multijoueur, le jeu corrige les erreurs du passé avec le retour aux quatre classes emblématiques et surtout au grand retour de la destruction. Le gunplay est bon, avec des sensations qui rappellent Battlefield 4 par moments et des nouveautés de gameplay bienvenues. On retrouve l’ensemble des modes de la licence ainsi que la très bonne surprise d’un nouveau venu baptisé Expansion. Enfin, on ne peut qu’apprécier la qualité visuelle du titre aussi bien en solo que dans le multijoueur. Battlefield 6 signe une vraie renaissance, tel un phénix qui renait de ses cendres.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Battlefield 6 : À quelle heure le jeu sera-t-il disponible en France ?

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 : À quelle heure le jeu sera-t-il disponible en France ?

Avec sa dernière bande-annonce mettant en scène Zac Efron, Battlefield 6 se paye la tête de Call of Duty

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avec sa dernière bande-annonce mettant en scène Zac Efron, Battlefield 6 se paye la tête de Call of Duty

State of Play : Le résumé complet des annonces de l’émission du 24 septembre (Nioh 3, Saros, Wolverine, Flight Simulator)

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : State of Play : Le résumé complet des annonces de l’émission du 24 septembre (Nioh 3, Saros, Wolverine, Flight Simulator)

Battlefield 6 nous montre un trailer explosif de son mode campagne et présente l’unité Dagger 13

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Battlefield 6 nous montre un trailer explosif de son mode campagne et présente l’unité Dagger 13
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires