Battlefield 1 et trois autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra

Une courte liste au programme du prochain mois

Les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium ne verront pas le catalogue fondre dans les prochaines semaines. Comme chaque mois, Sony dévoile en avance les jeux qui quitteront prochainement l’abonnement, mais contrairement aux mois précédents, la liste est ici assez courte. On ne compte que quatre jeux sur le départ, et pas forcément ceux qui étaient encore très joués.

Voici la liste des jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium dès le 21 octobre prochain :

Dommage pour Battelfield 1, mais on imagine que toute l’attention sera portée sur Battlefield 6, qui sort dans quelques jours. Et on regrettera également qu’un titre PS Vr2 soit dans le lot étant donné que ceux-ci sont déjà peu nombreux, étant donné que le constructeur ne consacre pas beaucoup d’attention à son casque.