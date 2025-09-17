Battlefield 1 et trois autres jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus Extra
Rédigé par Jordan
Pour que le catalogue du PlayStation Plus puisse se renouveler, il faut dire au revoir à certains titres. Une nouvelle salve de jeux est désormais disponible au sein de l’abonnement, avec des titres comme WWE 2K25 ou Persona 5 Tactica, mais cela arrive avec une contrepartie. Sony a dévoilé la liste des jeux qui s’apprêtent à quitter le service, et heureusement, ils sont peu nombreux.
Une courte liste au programme du prochain mois
Les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium ne verront pas le catalogue fondre dans les prochaines semaines. Comme chaque mois, Sony dévoile en avance les jeux qui quitteront prochainement l’abonnement, mais contrairement aux mois précédents, la liste est ici assez courte. On ne compte que quatre jeux sur le départ, et pas forcément ceux qui étaient encore très joués.
Voici la liste des jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium dès le 21 octobre prochain :
- Battlefield 1 | PS4
- Ghostbusters: Spirits Unleashed |PS5, PS4
- Tour de France 2023 |PS5, PS4
- The Last Clockwinder | PSVR2
Dommage pour Battelfield 1, mais on imagine que toute l’attention sera portée sur Battlefield 6, qui sort dans quelques jours. Et on regrettera également qu’un titre PS Vr2 soit dans le lot étant donné que ceux-ci sont déjà peu nombreux, étant donné que le constructeur ne consacre pas beaucoup d’attention à son casque.
