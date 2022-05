Ghostbusters: Spirits Unleashed

Ghostbusters: Spirits Unleashed est un jeu d'action multijoueur qui reprend le célèbre univers des films Ghostbuster est qui propose des matchs asymétriques en 4 contre 1. D'un côté, on retrouve quatre chasseurs de la célèbre équipe, armés de leurs fusils à protons et de PKE Meter, qui doivent alors tout faire pour débusquer le fantôme. Ce dernier, contrôlé par un autre participant, peut alors se cacher dans des objets et et faire peur à un grand nombre de civils présents sur la carte pour espérer remporter la partie.