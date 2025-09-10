PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec WWE 2K25, Persona 5 Tactica et d’autres
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Après l’arrivée des jeux du palier Essentials du PS Plus, place aux jeux qui viennent remplir le catalogue Extra et Premium. Sony a dévoilé aujourd’hui les futurs titres prêts à débarquer au sein de l’abonnement, avec quelques titres récents, mais aussi d’autres plus méconnus qui méritent que l’on s’y attarde.
Les jeux du mois de septembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Dès le 16 septembre prochain, l’abonnement du PlayStation Plus Extra et celui du PlayStation Plus Premium recevra une nouvelle vague de titres, à commencer par l’intégration de WWE 2K25, sorti un peu plus tôt dans l’année et qui parlera avant tout aux fans de catch. On retrouvera également nos Voleurs fantômes préférés dans Persona 5 Tactica, un énième spin-off du JRPG d’Atlus qui prend ici une tournure plus… eh bien, tactique.
On remarquera aussi que Legacy of Kain: Defiance est proposé pour les abonnés Premium qui ont peut-être eu un regain d’intérêt pour la licence avec le récent remaster qui est sorti.
Voici la liste des jeux à retrouver en septembre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- WWE 2K25 | PS5, PS4
- Persona 5 Tactica | PS5, PS4
- Green Hell | PS5, PS4
- Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
- Crow Country | PS5, PS4
- The Invincible | PS5
- Conscript | PS5
PlayStation Plus Premium
- Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 13/10/2016