PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec WWE 2K25, Persona 5 Tactica et d’autres

Les jeux du mois de septembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Dès le 16 septembre prochain, l’abonnement du PlayStation Plus Extra et celui du PlayStation Plus Premium recevra une nouvelle vague de titres, à commencer par l’intégration de WWE 2K25, sorti un peu plus tôt dans l’année et qui parlera avant tout aux fans de catch. On retrouvera également nos Voleurs fantômes préférés dans Persona 5 Tactica, un énième spin-off du JRPG d’Atlus qui prend ici une tournure plus… eh bien, tactique.

On remarquera aussi que Legacy of Kain: Defiance est proposé pour les abonnés Premium qui ont peut-être eu un regain d’intérêt pour la licence avec le récent remaster qui est sorti.

Voici la liste des jeux à retrouver en septembre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium