Test Ball x Pit – Un parfait jeu de chevet

7.5

Jaquette de BALL x PIT
BALL x PIT
pc
xbox series
switch
switch 2

Date de sortie : 15/10/2025

  • La quête des combinaisons et leurs effets
  • Design audio satisfaisant
  • Belle relecture du casse-brique
  • Direction artistique très efficace
  • Immédiatement fun et généreux
  • Des boss offrant peu de challenge passé la première rencontre
  • On aurait aimé des niveaux "+" avec modificateurs
  • Structure des niveaux ultra-répétitive
7.5

Ball x Pit est un jeu addictif disposant d’une structure invitant à la modération. Grâce à ses mécaniques simples à comprendre, les nombreuses combinaisons possibles entre les boules et les passifs ou encore à travers ses nombreux personnages, Ball x Pit est un titre extrêmement accrocheur. Malgré tout, derrière le plaisir manette en main et le très bon travail réalisé sur le son, la direction artistique et la courbe de progression se cache un titre qui peut se montrer répétitif dans le mauvais sens du terme. Sa dimension roguelite, certes limitée, induit cette répétitivité, mais le manque absolu de vraie variété dans la conception des niveaux peut rapidement lasser. Les boss sont intéressants la première fois mais ne représentent qu’un défi limité et, surtout, aucune variante n’a été aperçue durant le test. En somme, Ball x Pit a tout pour plaire, du moment qu’on y joue régulièrement par-ci par-là. Un très bon jeu, qui semble malgré tout avoir envie de rester une respiration entre deux titres plus demandeurs. En cette fin d’année chargée, il a cependant toute sa place en tant que « jeu de respiration ».

 

 

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

