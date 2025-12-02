Ball X Pit dépasse déjà le million d’exemplaires vendus, et pour fêter ça, de nombreuses mises à jour sont prévues

Trois updates arriveront en 2026

Ball x Pit est un carton, et c’est Devolver qui le confirme. Depuis sa sortie en octobre dernier, le titre s’est vendu à un million d’exemplaires (alors que le jeu est aussi accessible sur le Game Pass), ce qui est une aubaine pour l’éditeur et pour le développeur Kenny Sun. Enfin, sauf si ce dernier comptait se reposer.

Car pas question de tout lâcher maintenant que le public est au rendez-vous. Comme annoncé avec humour dans une nouvelle vidéo, Kenny Sun s’apprête désormais à travailler sur trois mises à jour pour Ball X Pit, qui ajouteront de nouveaux biomes, des personnages inédits, des bâtiments supplémentaires, et évidemment, de nouvelles béboules.

La première mise à jour se nommera « Regal » et est prévue pour le mois de janvier, sans date plus précise. Il faudra ensuite attendre avril pour découvrir la mise à jour « Shadow », avant d’arriver au mois de juillet pour l’update « Naturalist ». En bref, des béboules, vous allez continuer d’en manger pendant une bonne partie de 2026.

Ball x Pit est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, et les deux Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.