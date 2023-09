Baldur’s Gate 3 : Le patch 3 est enfin là, avec la possibilité de changer l’apparence de l’avatar et le support Mac complet

Fini les Tav moches

Ce troisième patch corrige évidemment de nombreux bugs et soucis d’optimisation, mais il est surtout axé sur deux nouveautés majeures. La première concerne celles et ceux qui veulent découvrir le jeu sur Mac puisque ça y est, la compatibilité vers les produits Apple est enfin assurée pour le jeu complet. Comme pour le lancement sur PC, Larian conseille vivement de désinstaller l’accès anticipé du jeu si vous y avez joué sur Mac afin de retélécharger tout le titre, et il en est de même pour les mods.

Autre nouveauté majeure : le Miroir magique. Pas pour vous dire si vous êtes la plus belle… enfin presque. Vous le trouverez à votre camp et il suffit de l’activer pour vous donner à nouveau accès à l’éditeur de personnage afin de modifier l’apparence de votre Avatar. Vous ne pourrez pas cependant tout changer, la race et le type de corps étant fixés. Pas de modification non plus pour les personnages d’origines, comme Sombrecoeur et compagnie. De plus, si vous avez eu une modification physique au cours du jeu, cela ne pourra pas être effacé. Mais si vous souhaitez changer votre voix, vos cheveux, vos yeux voire même la partie entre vos jambes, c’est désormais possible.

Le patch note complet est à lire sur Steam en anglais, mais attention aux éventuels spoilers qu’il pourrait comporter. Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC et PS5, et une version Xbox Series sortira plus tard dans l’année. N’hésitez pas à consulter notre guide du débutant pour bien commencer votre aventure.