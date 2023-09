Baldur’s Gate 3 : Suite à la découverte d’un bug gênant sur PS5, Larian conseille de jouer hors-ligne

En réponse aux nombreuses interrogations sur ces crashs de plus en plus fréquents sur PS5, le studio derrière le RPG a pris la parole afin d’indiquer que le problème pourrait être lié au PlayStation Network. Par conséquent, en attendant un patch, l’option la plus sûre serait donc de jouer offline, en étant déconnecté d’Internet :

Une solution de secours qui permet de patienter jusqu’à l’arrivée d’un hotfix prévu pour ce problème, sauf si celui est réglé avec le gros patch à venir ce jeudi 21 septembre. Celui devrait être majeur et concerna les deux plateformes, mais on ignore encore tout ce qu’il compte corriger.

Some PS5 players are experiencing sudden Baldur’s Gate 3 crashes in what appears to be a PSN-related issue.

We’re investigating the problem, but for now, the workaround is to disconnect your PS5 from the internet.

— Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) September 18, 2023