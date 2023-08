Baldur’s Gate 3 brise son record et fait le plein de statistiques étonnantes

On débute avec les premiers chiffres récoltés par Larian concernant l’expérience en jeu de sa communauté, avec cette dernière qui a déjà cumulé plus de 1 225 années sur le jeu, dont 88 ans rien que sur l’écran de personnalisation de l’avatar.

Et pourtant, seuls 368 personnes avaient réussi à terminer le jeu lors de son week-end de lancement. Sans doute des personnes déjà passées par l’accès anticipé du jeu, et qui n’ont pas fait de pause pendant 72 heures (ne faîtes pas ça chez vous).

Parmi les autres statistiques notables, on compte :

Last weekend, you played 1225 years of Baldur’s Gate 3. As we head into the second weekend of launch, we’ve compiled some tasty stats for you to sink your teeth into.

