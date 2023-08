Baldur’s Gate 3 atteint de nouveaux records sur Steam, et se place en tête des précommandes sur PS5

On pouvait penser qu’avec sa soirée de lancement, Baldur’s Gate 3 avait atteint son plein potentiel, mais c’était loin d’être le cas. Le jeu de Larian a pulvérisé son précédent pic de fréquentation ce dimanche, en affichant 814 666 joueurs et joueuses en simultané.

De quoi le faire entrer dans le top 10 des jeux ayant eu le plus haut pic de connexions simultanées, à la neuvième place, juste derrière un certain Hogwarts Legacy (879 308). Ce qui est relativement énorme pour un RPG de la sorte et qui confirme que Baldur’s Gate 3 est en train de devenir un petit phénomène au sein de notre industrie.

Des bons résultats qui permettent aussi à la version PS5 de bien se vendre. Cette dernière n’arrivera que dans un mois, mais les excellents retours et l’engouement autour du jeu permettent aux précommandes d’exploser. Aux Etats-Unis, le titre est ainsi passé à la première place des jeux les plus précommandés sur le PSN, devant Madden NFL 24 (ce qui n’est pas rien aux USA) et Marvel’s Spider-Man 2.

Une performance qui fera date et qui montre également que le public a faim d’expérience dans le genre. Pour rappel, notre test arrivera plus tard dans le mois.

