Baldur’s Gate 3 : Aucune extension n’est en préparation, le studio Larian pourrait s’atteler à un plus petit projet

Un projet qui a épuisé le studio

L’énorme contenu de Baldur’s Gate 3 a demandé des années de travail aux employés de Larian, c’est pourquoi le prochain jeu du studio pourrait être moins important que son dernier RPG. C’est ce que nous fait comprendre Bloomberg via une interview de Swen Vincke (PDG de Larian), où on peut lire que ce dernier ne « souhaite pas passer à nouveau six années à développer un seul et même jeu ».

Un sentiment compréhensible même si les développements des plus gros AAA ont tendance à se rallonger et à atteindre des durées comme celle-ci. Le succès impressionnant de Baldur’s Gate 3 va peut-être bousculer un peu les priorités du studio, mais il ne faut donc pas forcément s’attendre à un jeu aussi volumineux de la part de Larian dans les prochaines années.

Pas d’extension non plus

Tout comme il ne faut pas forcément s’attendre à une extension pour Baldur’s Gate 3. Le jeu propose déjà un contenu gargantuesque qui demande des heures et des heures d’investissement, si bien que la majorité de la communauté n’aura probablement pas terminé le jeu avant sa sortie sur PS5 le mois prochain. Avec tout ce contenu de base, le besoin d’une extension ne se fait pas ressentir et ça tombe bien, puisque Larian ne travaille pas su un tel contenu, comme l’affirme Swen Vincke chez PC Gamer.

Il déclare qu’offrir une nouvelle aventure après la fin du jeu serait compliqué, à cause du cap de niveau, fixé au niveau 12. Développer une nouvelle histoire alors que les personnages du groupe sont si puissants en fin de partie obligerait à revoir totalement la manière dont sont conçus les antagonistes.

Là encore, le succès du jeu peut changer les choses, mais en l’état, rien n’est prévu et il faut prendre Baldur’s Gate 3 comme une expérience complète, ce qui n’est peut-être pas plus mal.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, et arrivera le 6 septembre prochain sur PS5, avant de s’offrir une version Xbox Series plus tard. Pour rappel, notre test arrivera plus tard dans le mois.