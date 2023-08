Baldur’s Gate 3 est désormais disponible sur PC

Le RPG de l’année ?

Et voilà, vous êtes désormais libres de télécharger les 122 Go nécessaires pour jouer à Baldur’s Gate 3 sur PC. Si vous aviez joué à l’accès anticipé, sachez d’abord qu’il sera nécessaire de télécharger à nouveau l’ensemble du jeu, désormais bien plus fourni que par le passé. Il vous faudra recommencer de zéro ici, en découvrant un titre qui devrait avoir beaucoup changé au fil des années grâce aux retours de la communauté et au travail du studio.

En somme, tout le monde s’apprête aujourd’hui à découvrir le RPG en partant du même point de départ. Un jeu de rôle pas comme les autres qui a su se distinguer ces derniers mois grâce à des statistiques qui donnent le tournis, avec des dizaines de milliers de fin différentes, des possibilités de builds incroyablement diversifiées et des romances qui feront parler d’elles.

Un jeu événement qui sort d’abord sur PC, avant d’avoir droit à une version PS5 le 6 septembre prochain, en concurrence directe avec Starfield, l’autre mastodonte du genre. La version Xbox Series est aussi prévue, mais le studio rencontre actuellement des difficultés sur Xbox Series S, ce qui contraint Larian à repousser la sortie du jeu sur les consoles de Microsoft.

Et notre test ?

Il est désormais temps de savoir si le RPG va tenir ses promesses, mais forcément, avec un contenu aussi gargantuesque et une durée de vie aussi immense, notre test va prendre du retard. La presse n’ayant reçu que très tardivement des clés pour la version complète, il est impensable pour nous de publier un test à la va-vite dans les prochains jours.

Si le titre vous intéresse mais que vous souhaitez rester prudents en attendant de recueillir quelques avis, dont le nôtre, soyez patients, nous ferons tout pour vous livrer le test le plus complet possible lorsque l’on aura cumulé assez d’heures sur le jeu (autrement dit, plus tard dans le mois).

N’hésitez pas à nous dire si vous comptez vous lancer dans l’aventure dès maintenant, ou si vous attendez des tests ainsi que les versions consoles.